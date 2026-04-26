Au cours des 15 dernières années, Apple a lancé beaucoup de services avec Tim Cook aux commandes : Apple Pay, Apple Music, iCloud, Apple TV, Apple Arcade et plus encore. Son successeur, John Ternus, promet de continuer sur cette lancée, surtout que les services, supervisés par Eddy Cue, représentent 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Apple.

John Ternus va continuer avec les services d’Apple

Voici ce qu’a récemment déclaré John Ternus aux employés Apple concernant les services, comme le dévoile Mark Gurman de Bloomberg :

Je suis vraiment impressionné par tout ce que vous avez accompli dans le domaine des services. Je me souviens de l’époque où il n’y avait pas grand-chose et où il y avait en quelque sorte un projet de développement des services. Et chaque jour, je me réveille et j’utilise en quelque sorte toute une série de nos services, que ce soit Apple Music ou des podcasts dans la voiture, je paie quelque chose avec Apple Pay, j’utilise constamment iCloud pour synchroniser toutes mes données et ainsi de suite pour finir généralement la journée en regardant quelque chose sur le téléviseur avec Apple TV. Et c’est incroyable. Et je pense que c’est là toute la beauté de ce que nous faisons : nous relions ces éléments entre eux. Nous avons du matériel, nous avons des logiciels, nous avons des services. Je pense que Tim le dit tout le temps, mais je suis tout à fait d’accord avec lui. J’ai donc hâte de continuer à développer cela et de continuer à rechercher les types de services où nous trouvons vraiment des opportunités entre le matériel et les logiciels. Et Apple Pay en est un exemple incroyable. Nous venons de changer la façon dont le commerce fonctionne et dont les gens achètent des choses, et quelle combinaison parfaite de tout ce que nous avons à offrir. Et je pense qu’il y a encore tellement d’opportunités à exploiter dans ce domaine.

Sans surprise, John Ternus n’a pas dévoilé quels seront les prochains services qu’Apple lancera. Il deviendra le nouveau patron d’Apple le 1er septembre 2026.