La nouvelle visite de Tim Cook à la Maison Blanche ne ressemble pas à un simple déplacement de fin de mandat. Quelques jours après l’annonce que Tim Cook quittera ses fonctions de directeur général pour être remplacé par John Ternus, la visite à Washington montre déjà comment Apple compte répartir les rôles entre son futur patron et son futur président exécutif.

Tim Cook continue de gérer les relations politiques

Le point clé n’est pas seulement que John Ternus prendra la tête d’Apple le 1er septembre. C’est surtout que Tim Cook, qui deviendra le président exécutif du conseil d’administration, doit rester actif auprès des responsables politiques, comme il l’a fait pendant 15 ans.

Apple dessine ainsi une séparation plus nette entre la direction opérationnelle et l’influence institutionnelle. John Ternus récupèrera le poste de patron, pendant que Tim Cook conservera un rôle visible dans les échanges avec les décideurs publics à travers le monde.

Cette fonction future prend déjà forme à Washington. Tim Cook a rencontré lundi Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce des États-Unis, avant une nouvelle séquence ce mardi à la Maison-Blanche où Donald Trump reçoit le roi et la reine du Royaume-Uni. Le roi Charles III doit ensuite s’adresser au Congrès américain et il est possible que Tim Cook soit présent.

Apple prépare ainsi une continuité, avec son patron sur le départ qui reste mobilisé sur les relations publiques et politiques pendant que son successeur prendra les commandes de l’entreprise.