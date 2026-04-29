Apple semble avoir abandonné l’idée de proposer un iPad pliable. Cette tablette semble avoir perdu son principal argument chez Apple : sa justification commerciale. Entre les ventes décevantes de l’iPad Pro, un appareil potentiellement beaucoup trop cher et un format encore flou, le projet ne paraît plus assez solide pour rejoindre la future galaxie des produits Ultra.

L’iPad pliable semble peu probable

Mark Gurman de Bloomberg avait déjà suggéré que l’iPad pliable pourrait ne jamais sortir. Aujourd’hui, le leaker Instant Digital sur Weibo « confirme » en excluant explicitement l’iPad des futurs produits Ultra et affirme qu’Apple n’a désormais « aucun plan » pour lancer un iPad Ultra. Ce point prend surtout du sens à cause du contexte autour de l’iPad Pro.

Les difficultés du modèle sont déjà connues. Après le lancement de iPad Pro M4, l’analyste Ross Young a ramené sa prévision de 2024 à 6,7 millions d’exemplaires, avec une baisse attendue de plus de 50 % puis de 90 % pour le modèle de 13 pouces aux troisième et quatrième trimestres. À cela s’ajoute un problème de perception : à 989 euros pour le 11 pouces et 1 339 euros pour le 13 pouces, la tablette reste pour beaucoup de monde un appareil secondaire.

Cette faiblesse pèse sur toute la catégorie. L’iPad a vu ses revenus reculer pendant trois années de suite et ne représentait plus que 6,73 % du chiffre d’affaires total d’Apple en 2025.

Un produit difficile pour la gamme d’Apple

Le projet n’était déjà pas simple. Des difficultés liées au poids, aux fonctions et à la technologie d’écran avaient repoussé le lancement à 2029, voire au-delà.

Apple aurait travaillé sur un grand écran OLED fourni par Samsung, avec le même objectif que pour son iPhone Ultra pliable : rendre le pli le moins visible possible. Mais les compromis restaient lourds, au sens propre comme au figuré.

Les prototypes pesaient environ 1,6 kg, soit plus qu’un MacBook Pro de 14 pouces et presque trois fois le poids d’un iPad Pro 13 pouces. Le prix, lui, aurait pu grimper jusqu’à 3 900 dollars aux États-Unis.

Le produit souffrait aussi d’un problème d’identité. En interne, certains le décrivaient comme un iPad pliable, d’autres comme un MacBook tout écran. Fermé, il ressemblerait d’ailleurs à un Mac avec une coque en aluminium et sans écran externe, dans une approche proche du MateBook Fold de Huawei.