L’iPad pliable existe bien chez Apple, mais sa sortie reste incertaine. Pensé comme une tablette pliable d’environ 20 pouces, ce projet porté en interne a déjà glissé dans le temps et pourrait ne jamais dépasser le stade du prototype.

Le produit est une très grande tablette pliable et selon Mark Gurman de Bloomberg, plusieurs personnes qui ont travaillé sur le projet dans le passé estiment qu’il pourrait finalement rester un prototype expérimental.

Cette incertitude contraste avec la trajectoire de l’iPhone pliable qui, pour le coup, va bel et bien voir le jour avec une présentation en septembre. Autrement dit, Apple avance sur deux pistes de produits pliables très différentes, avec un téléphone qui se rapproche d’un lancement et une tablette dont l’issue reste ouverte.

Le dossier ne se résume pas à un simple retard. Des fuites antérieures faisaient déjà état d’une sortie décalée de de 2028 à 2029, tandis que les difficultés évoquées touchent à la fois la conception de l’appareil et son usage concret.

La taille de l’iPad pliable pose aussi la question de l’usage

Le format visé, autour de 20 pouces, ne complique pas seulement l’ingénierie du produit. Il soulève aussi une question plus basique : comment utiliser au quotidien une tablette pliable de cette taille, notamment pour taper du texte ?

C’est ce point qui fragilise le plus la promesse du projet. Un appareil peut exister sur le plan technique sans que son usage soit suffisamment clair pour justifier une commercialisation.

John Ternus, qui deviendra le patron d’Apple le 1er septembre 2026, avait fait de cet iPad pliable une priorité lorsqu’il dirigeait le matériel chez Apple. Ce soutien interne donne du poids au projet, mais il ne change pas son statut actuel : l’appareil est bien en développement, sans être à ce stade un produit confirmé.