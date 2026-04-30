Le marché du smartphone a légèrement progressé au premier trimestre 2026, mais Apple fait nettement mieux que la moyenne. Selon Omdia, 298,5 millions de mobiles ont été expédiés dans le monde sur le T1, soit une hausse d’à peine 1 % sur un an. L’iPhone de son côté se serait écoulée à 60,4 millions d’unités, soit une croissance de 10 %. A noter qu’Apple est le seul fabricant à afficher une croissance à deux chiffres sur le trimestre.

L’iPhone 17 tire les ventes mondiales d’Apple

La gamme iPhone 17 reste le principal moteur de cette performance. Le nouvel iPhone 17e aurait particulièrement bien démarré dans les marchés soutenus par les opérateurs, notamment dans l’Union européenne et au Japon. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max de leur côté auraient dépassé les résultats de leurs prédécesseurs au lancement.

La Chine continentale ressort comme le point fort du trimestre pour Apple, avec une progression des ventes de 42 % sur un an selon Omdia. Ce rebond intervient pourtant dans un marché local sous pression, affecté par la hausse du coût des composants et par une demande plus prudente.

Samsung reste numéro un, mais la pression monte

Des prix et des stocks à surveiller

Samsung conserve la première place mondiale avec 65,4 millions de smartphones livrés (une quasi constante sur ce trimestre), en hausse de 8 %. Le groupe coréen profite à la fois de ses modèles Galaxy A d’entrée de gamme et du bon accueil réservé à la série Galaxy S26 sur le segment premium.

Omdia avertit toutefois que la suite de l’année pourrait être plus difficile. Runar Bjørhovde, analyste principal du cabinet Omdia, estime que « le marché du smartphone est entré dans une période marquée par de fortes perturbations et des changements structurels ». L’analyste cite notamment les tensions sur la DRAM et le stockage, susceptibles de peser sur les prix pendant au moins deux ans. Dans ce contexte tendu, Apple parviendra t-il à conserver son excellente dynamique ? Rien n’est moins sûr…