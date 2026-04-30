Les lunettes connectées d’Apple pourraient intégrer un système de contrôle directement avec les mains dès leur première version attendue l’an prochain, selon MacRumors. Mais il existe un doute à ce sujet si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg.

Gestes ou pas avec les Apple Glasses ?

Le point décisif n’est pas l’idée d’une interaction gestuelle, mais le niveau de complexité qu’un tel produit pourrait assumer. Une commande simple, comme hocher ou secouer la tête a la manière des AirPods, semble nettement plus réaliste qu’un pilotage élaboré par les mains.

La fuite du jour décrit pourtant un dispositif plus ambitieux. Les lunettes connectées IA d’Apple embarqueraient deux caméras : une caméra haute définition pour les photos et les vidéos, et une seconde caméra grand-angle de définition inférieure destinée a interpréter des gestes de la main tout en fournissant une entrée visuelle a Siri. Le même raisonnement est relié a d’autres bruits de couloir autour d’AirPods équipés de caméras.

C’est la comparaison avec l’Apple Vision Pro qui durcit immédiatement le débat. Le casque repose sur huit caméras externes et quatre caméras internes dédiées au suivi des yeux, alors que les lunettes connectées d’Apple n’en auraient qu’une ou deux selon les attentes actuelles.

Dans ce cadre, demander a une seule caméra externe basse définition de reconnaître des gestes avec régularité paraît difficile. Mark Gurman résume ce doute sans détour : « La technologie permettant de faire cela de manière fiable avec une seule caméra, sans bandeau neuronal et sans suivi oculaire, n’existe pas aujourd’hui a ma connaissance. Je n’ai rien entendu non plus qui laisse penser que la première version disposera d’une forme sophistiquée de gestes comme celle qui est décrite. Je suis extrêmement sceptique ».

Cette réserve n’écarte pas toute commande par mouvement. Une combinaison entre gestes de tête et gestes de main très évidents reste possible, mais elle dessine un produit beaucoup plus simple que le Vision Pro sur le terrain de la reconnaissance gestuelle.