Porsche remet en piste avec Apple une voiture directement inspirée de la Porsche 935 K3 de 1980. L’hommage sera visible dimanche au circuit de Laguna Seca en Californie sur deux Porsche 963 et servira aussi de célébration croisée pour les 75 ans de Porsche Motorsport et les 50 ans d’Apple.

La Porsche 935 K3 de 1980 comme point de départ

L’opération ne se limite pas à un clin d’œil graphique. Porsche a choisi de faire réapparaître cet habillage historique lors de la quatrième manche de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, disputée le 3 mai en Californie, afin de donner une visibilité immédiate à cette référence commune aux deux marques.

Les spectateurs verront ainsi deux voitures d’usine arborer une décoration conçue pour une seule course. Le choix des Porsche 963 permet de transposer cet héritage visuel sur le programme actuel de la marque, tout en l’ancrant dans une date anniversaire pour Porsche Motorsport et pour Apple.

L’inspiration vient de la Porsche 935 K3 engagée lors de la saison 1980, y compris dans de grandes épreuves comme les 24 Heures du Mans. Porsche et Apple réactivent donc un repère visuel précis, plutôt qu’une référence vague à leur histoire commune.

#IMSA – #PorschePenskeMotorsport will show a historic @Apple Computer livery in the upcoming @IMSA race at #LagunaSeca. The design on both #Porsche963 mirrors a 1980 #Porsche 935 K3. The wrap celebrates 75 years of Porsche Motorsport and 50 years of #Apple. Full story ➡️… pic.twitter.com/x4gmvq4mPY — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) April 30, 2026

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, de la division des sports et de Beats, rappelle que leur relation remonte à 1980 quand une Porsche de course a porté pour la première fois le logo Apple. Il résume cette nouvelle collaboration ainsi : « Ce moment a marqué le début d’une passion commune pour l’innovation et la créativité qui continue de définir notre collaboration aujourd’hui ».

Apple présente ce retour comme un hommage direct à la décoration d’origine. Oliver Schusser ajoute : « Alors qu’Apple célèbre son 50e anniversaire, nous sommes fiers de nous associer une nouvelle fois à Porsche autour d’un design qui rend hommage à ce modèle original de 1980 ».