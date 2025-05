La Porsche 911 Spirit 70 n’est clairement pas un véhicule pour « the rest of us ». Dans son édition spéciale, le véhicule de luxe est fabriqué à seulement 1500 exemplaires, le prix de départ démarrant quant à lui à 250 000 euros (oui, ça peut monter beaucoup plus haut encore selon les options choisies). Et parce qu’il faut bien « être de son temps » et tenter de séduire une clientèle aussi branchée que fortunée, Porsche propose une expérience AR sur le casque Apple vision Pro… qui permet de configurer virtuellement « avant achat » le superbe bolide et surtout de l’admirer à taille réelle (ou presque) dans les moindres détails.

Malheureusement, il n’est pas possible d’observer dans trop près le tableau de bord, mais l’expérience est accompagnée de vidéos explicatives sur la conception du design de la bête, de quoi peut-être faire craquer les plus indécis (pour les moins fortunés il n’y a pas de solutions), car évidemment, ce tour du propriétaire s’achève par l’enregistrement de la configuration souhaitée directement dans Cartes (Apple Wallet). Cette carte de configuration servira ensuite à finaliser l’achat du véhicule dans un centre Porsche.