Voilà un invité auquel on ne s’attendait pas forcément. Tim Cook, le patron d’Apple, a fait une apparition dans la vidéo d’annonce de la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT électrique. Cela intervient peu de temps après l’annulation du projet de l’Apple Car.

Tim Cook a parlé avec Oliver Blume, le patron de Porsche, pour le féliciter avec le lancement de la nouvelle voiture. Il déclare :

Bonjour Oliver. Félicitations à vous et à l’équipe Porsche pour le nouveau record que vous avez établi avec cet incroyable nouveau véhicule. C’est ce genre d’étapes extraordinaires qui montrent au monde ce qui peut se produire lorsqu’une équipe de personnes incroyablement dévouées s’unissent pour faire avancer une grande idée. Porsche a toujours été réputé pour son excellence et nous sommes fiers de voir un certain nombre de nos produits jouer un rôle dans ce que vous faites, et il est formidable de voir l’Apple Vision Pro contribuer à réimaginer l’expérience de la piste. Je crois profondément que l’informatique spatiale a le potentiel de révolutionner pratiquement tous les secteurs d’activité et vous montrez l’une des nombreuses façons dont l’Apple Vision Pro va rendre l’impossible possible.

Tim Cook apparaît à 9m43s

La vidéo de présentation de Porsche montre l’usage de l’Apple Vision Pro. On peut découvrir son application personnalisée de cockpit d’ingénieur de course qui permet à un spectateur de voir les tours du point de vue du pilote, avec des statistiques notables et une carte du circuit dans l’espace 3D.

Pour rappel, Apple et Porsche se connaissent déjà, notamment au niveau de l’usage de CarPlay. D’ailleurs, la nouvelle version de CarPlay fait ses débuts chez Porsche et Aston Martin.