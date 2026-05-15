Apple remet en avant Creator Studio, son abonnement pensé pour les créateurs sur Mac et iPad : après un lancement discret en janvier, la marque lance une nouvelle campagne composée de courtes vidéos commandées à des artistes, afin de montrer comment ses outils peuvent accompagner différents formats créatifs.

Trois usages pour illustrer l’écosystème créatif d’Apple

Sur YouTube, Apple a publié plusieurs Shorts mettant en scène des projets très différents. La musicienne Ellie Dixon y montre comment elle peut travailler sur son premier album depuis sa chambre avec Logic Pro. De son côté, Molly Baz transforme une recette en vidéo en s’appuyant sur Pages et Final Cut Pro.

Le collectif Samba Films explore une autre approche, plus littéraire, en donnant vie à un texte poétique grâce à Pages, Keynote et Final Cut Pro. L’objectif est ici de présenter Creator Studio non comme une simple collection d’applications, mais comme une chaîne complète de production, de l’idée initiale à la production/publication finale.

Apple veut parler aux créateurs indépendants

Apple utilise aussi son compte Instagram dédié, @AppleCreatorStudio, pour publier des versions plus longues des projets, des coulisses et des aperçus du processus de création. Une animation commandée à Annie Choi (plus connue sous le nom d’Ancho), baptisée After Hours, laisse entendre que la campagne pourrait se poursuivre avec d’autres profils.

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Cette campagne arrive à un moment où les outils de création deviennent de plus en plus concurrentiels : IA générative, applications mobiles et plateformes sociales composent un marché de la création aussi bouillant que chaotique. Apple répond avec son argument « historique », soit un environnement intégré, élégant, accessible… et efficace.