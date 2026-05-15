Apple s’apprête à lancer une prime d’inscription bien plus agressive que d’habitude pour l’Apple Card. Le principe est simple : faire une demande pour avoir l’Apple Card, acheter des AirPods Pro 3, puis récupérer 249 dollars en cashback. De fait, cela « rembourse » intégralement les écouteurs.

Vous payez des AirPods Pro 3 et avez le droit à un cashback

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’opération va débuter dès la semaine prochaine dans les Apple Store. À ce niveau, le bonus couvre en pratique le prix des AirPods Pro 3, ce qui transforme la demande pour avoir une Apple Card en une offre particulièrement intéressante.

Apple propose régulièrement des bonus pour attirer de nouveaux clients avec l’Apple Card, mais le niveau n’a rien à voir ici. D’ordinaire, ces offres sont moins généreuses et passent souvent par un système de parrainage avec un utilisateur déjà équipé.

L’intérêt de cette offensive est aussi renforcé par un autre élément : l’Apple Card ne facture pas de frais mensuels ou annuels. Le bonus paraît donc encore plus agressif qu’un simple coup de pouce promotionnel classique.

Apple a déjà une autre promotion en cours jusqu’au 18 mai. Cette fois, l’entreprise promet 100 dollars de bonus Daily Cash aux clients qui ajoutent un co-titulaire à leur compte existant. Le système Daily Cash correspond au cashback de l’Apple Card. Les montants récupérés peuvent être versés sur un compte Apple Cash ou sur un compte d’épargne.

Pour rappel, l’Apple Card est la carte bancaire d’Apple conçue surtout pour être utilisée avec l’iPhone et Apple Pay afin de suivre ses dépenses, payer en ligne ou en boutique et gérer ses paiements plus facilement. Elle se distingue par une version numérique intégrée à l’application Cartes, une carte physique en titane et un système de cashback avec notamment 2% sur les achats via Apple Pay et 3% chez Apple. Elle se veut uniquement disponible aux États-Unis.