La stratégie américaine d’Apple dans les semi-conducteurs prend de l’ampleur : si l’on en croit des sources bien informées, TSMC aurait validé un investissement supplémentaire de 20 milliards de dollars (environ 17 milliards d’euros), pour renforcer son complexe industriel Fab 21 en Arizona. Un soutien financier d’ampleur alors que la firme de Cupertino cherche à sécuriser davantage sa production de puces hors de Taïwan.

TSMC muscle son fab américain

Le site de TSMC en Arizona couvre près de 445 hectares (environ 325 000 mètres carrés). L’usine devrait produire entre 90 000 et 100 000 wafers en 4 nanomètres, une capacité importante mais encore loin du poids colossal des sites taïwanais du fondeur.

Apple serait l’un des principaux bénéficiaires de cette montée en puissance. Plus de 100 millions de puces issues du site Fab 21 pourraient être achetées par la marque d’ici la fin d de l’année en cours. Ces composants sed destineraient à une partie des futurs iPhone, Mac, iPad ou autres produits Apple Silicon.

Une réponse industrielle autant que politique

Intel, TSMC et la pression du « made in USA »

Ce nouvel investissement est officialisé alors même qu’Intel testerait également la production de puces Apple, dans un contexte de tensions commerciales, de pénurie mondiale et de demande explosive de composants liée à l’intelligence artificielle.

Pour Apple, multiplier les partenaires et les sites de production répond à une double nécessité, soit réduire les risques géopolitiques autour de Taïwan et satisfaire les pressions américaines en faveur d’une relocalisation industrielle. TSMC reste toutefois irremplaçable à court terme. Ses onze usines taïwanaises fourniraient encore près de 60 % des besoins d’Apple en puces avancées. L’Arizona ne remplacera donc pas Taïwan, mais il devient une pièce stratégique du puzzle complexe de la supply chain d’Apple.