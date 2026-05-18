Derrière de simples cartes cadeaux Apple vendues en magasin, un réseau installé dans l’État du New Hampshire aux États-Unis a monté une mécanique capable de détourner des centaines de millions de dollars. L’un des coups de filet les plus marquants a permis de récupérer 4 000 iPhone, pour une valeur estimée entre 8 et 9 millions de dollars, dans une affaire qui inclut aussi un meurtre.

Des cartes cadeaux Apple piégées remises en rayon

Les cartes cadeaux étaient discrètement ouvertes en magasin pour relever leur code PIN et d’autres informations utiles, puis remises en rayon avec l’apparence de cartes totalement neuves. Une fois achetées et activées par de vrais clients, elles devenaient immédiatement exploitables par l’organisation.

Le piège se refermait au moment de l’activation. Dès qu’un solde était chargé sur une carte compromise, le réseau était averti et récupérait l’argent avant même que le destinataire légitime n’en profite.

Les fonds servaient ensuite à acheter des produits Apple, notamment des iPhone et des MacBook. Le choix du New Hampshire n’avait rien d’anodin : l’État américain ne prélève pas de taxe sur les ventes, ce qui permettait de tirer un maximum de valeur de l’argent volé.

Une fois achetés, les appareils étaient expédiés vers un entrepôt local. Ils y étaient reconditionnés avant d’être revendus à des importateurs du marché gris basés en Chine, à Dubaï ou en Amérique du Sud, lesquels les écoulaient ensuite auprès de particuliers ou d’autres revendeurs.

L’affaire a fini par attirer une réponse coordonnée des autorités. La police du New Hampshire s’est associée au département américain de la Sécurité intérieure pour remonter ce réseau piloté par des ressortissants chinois et brassant, là encore, des centaines de millions de dollars.

L’enquête a déjà mené à des inculpations

Près de 20 personnes ont déjà été inculpées. Les accusations portent notamment sur la fraude électronique, le vol de cartes cadeaux et le recel de biens volés. Apple a de son côté pleinement coopéré avec les enquêteurs, même si l’entreprise n’a pas commenté publiquement l’affaire. L’ensemble montre surtout à quel point une fraude apparemment banale autour de cartes prépayées peut alimenter une chaîne logistique internationale très structurée.

Le contexte plus large confirme que ce type d’arnaque continue de progresser. En 2024, les pertes liées aux fraudes sur cartes cadeaux et cartes prépayées ont dépassé 212 millions de dollars aux États-Unis et la tendance reste orientée à la hausse.

Pour réduire le risque, le plus sûr est d’éviter autant que possible les cartes physiques en rayon. L’achat en ligne directement auprès de l’enseigne, avec envoi d’un code au destinataire par e-mail, limite davantage l’exposition. Il vaut aussi mieux éviter les enchères en ligne, où des cartes volées peuvent circuler, et privilégier l’achat direct quand c’est possible, y compris chez Apple. Il y a aussi les revendeurs de confiance, dont Amazon.