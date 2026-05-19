Epic Games annonce que son jeu Fortnite est de nouveau disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad, et ce dans le monde entier. Cela fait suite à un long conflit avec Apple devant les tribunaux.

Le retour de Fortnite sur iPhone et iPad via l’App Store

Dans un communiqué, Epic Games indique :

Fortnite est désormais de retour sur l’App Store dans le monde entier, après qu’Apple a déclaré devant la Cour suprême des États-Unis que « les autorités de régulation du monde entier suivent cette affaire de près afin de déterminer quel taux de commission Apple pourra appliquer sur les achats concernés sur les immenses marchés situés en dehors des États-Unis ». Apple sait que la Cour fédérale américaine l’obligera à faire preuve de transparence quant à la manière dont elle facture ses frais sur l’App Store. Fortnite revient dès maintenant sur l’App Store car nous sommes convaincus qu’une fois qu’Apple sera contrainte de dévoiler ses coûts, les gouvernements du monde entier ne toléreront plus les frais abusifs d’Apple.

Pour rappel, Apple avait retiré Fortnite de l’App Store en 2020 après qu’Epic Games avait ajouté un moyen de payer sans passer par l’App Store. Cette pratique évitait qu’Apple touche une commission. Il se trouve que les règles de l’App Store interdisaient une telle pratique. Depuis, il y a eu un long conflit entre Apple et Epic Games devant les tribunaux. Ce n’est pas terminé en réalité.

Epic Games indique :

Nous continuerons à nous opposer aux pratiques anticoncurrentielles d’Apple sur l’App Store qui consistent à interdire les boutiques d’applications alternatives et la concurrence dans le domaine des paiements. Nous avons constaté une dynamique mondiale visant à lutter contre ces pratiques, avec l’adoption de lois par les régulateurs au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, mais Apple a maintes fois contourné ces lois en recourant à des écrans d’avertissement, des frais et des exigences contraignantes. Il est temps que les régulateurs appliquent véritablement les lois afin que les développeurs et les consommateurs du monde entier puissent bénéficier d’un écosystème d’applications mobiles ouvert et équitable.

Fortnite est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. À noter qu’il y a une exception : le jeu n’est pas disponible sur l’App Store en Australie. Epic Games explique attendre une décision de la justice locale pour forcer Apple à se plier aux règles.