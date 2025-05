Dans la foulée de la décision de justice récente obligeant Apple à autoriser les liens de paiement tiers dans les applications sans prélever de commission, Epic Games a annoncé le retour de Fortnite sur iPhone aux États-Unis. Un obstacle de taille semblait à priori bloquer cet objectif : le compte développeur Apple d’Epic aux États-Unis a en effet été résilié en 2020 lorsque la bataille juridique a démarré entre Epic et Apple. Bien que l’éditeur ait créé un compte développeur en Europe afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA) et y lancer l’Epic Games Store, on ne savait toujours pas si ce compte pourrait également être utilisé aux États-Unis, la décision de justice américaine ne mentionnant ni Epic ni Fortnite de manière explicite.

We have conversed with Apple on the topic and will use our Epic Games Sweden account to submit Fortnite to the US App Store. We created this account last year to launch Epic Games Store and Fortnite in the European Union, and Apple required an EU-domiciled account.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 3, 2025