Apple Original Films étoffe le casting de Running, un drame sportif réalisé par Gavin O’Connor. Rhea Seehorn, révélée mondialement par Better Call Saul et en tête d’affiche de Pluribus sur Apple TV, rejoint Spike Fearn et Brian Tyree Henry dans ce projet développé avec Makeready et Nike Films.

Un drame sportif autour d’un jeune prodige sans foyer

Basé sur une histoire originale de Gavin O’Connor et Bill Dubuque, scénariste connu (et reconnu) pour Ozark, Running suivra les tribulations d’un lycéen sans domicile doté d’un talent exceptionnel pour la course. Le jeune athlète cherche la grandeur sportive, mais surtout une manière d’échapper à son passé et de trouver une famille.

Gavin O’Connor explique la genèse du film : « J’ai commencé à réfléchir à une histoire autour d’un enfant sans-abri qui n’a pas de place dans le monde. Pas d’amour. Pas d’amis. Pas de famille. Le seul foyer qu’il connaît, ce sont les rues. » Pour le réalisateur de Warrior et The Way Back, ce point de départ permet de raconter « une histoire d’outsider sur l’esprit humain ».

Apple mise sur un casting très solide

Rhea Seehorn poursuit son lien avec Apple

Rhea Seehorn arrive sur Running après avoir marqué les esprits suite à son rôle principal dans Pluribus, la série de Vince Gilligan (Breaking Bad). L’actrice reste surtout associée à Kim Wexler dans Better Call Saul, performance qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards.

Face à elle, Spike Fearn, vu dans Alien: Romulus, incarnera le jeune coureur, tandis que Brian Tyree Henry apportera son charisme et son talent dramatique dramatique déjà salué dans plusieurs productions Apple, dont l’excellent Causeway avec Jennifer Lawrence.

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