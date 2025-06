Mark Ruffalo partagera l’affiche avec Ruth Madeley dans le film Being Heumann, un métrage produit par Apple Original Films et dirigé par Siân Heder, la réalisatrice de CODA (Oscar du meilleur film, disponible sur Apple TV+). Le film est une adaptation du best-seller autobiographique de Judy Heumann, figure emblématique du mouvement pour les droits des personnes handicapées. Being Heumann retrace notamment l’occupation du bâtiment fédéral de San Francisco en 1977, où plus d’une centaine de manifestants handicapés ont mené un sit-in de 28 jours pour exiger l’application de l’article 504 de la loi sur la réhabilitation qui impose l’accessibilité des bâtiments fédéraux. Mark Ruffalo interprètera Joseph Califano, le responsable gouvernemental au cœur des négociations.

Judy Heumann, devenue paraplégique après avoir contracté la polio à l’âge de 18 mois, a été confrontée à la discrimination dès l’enfance, notamment lorsqu’elle s’est vu refuser l’accès à l’école publique pour des raisons de sécurité. Ces expériences de vie ont nourri son engagement militant, et en 1970, Heumann gagne un procès contre le Département de l’Éducation de New York après s’être vu refuser une licence d’enseignement à cause de son handicap, devenant ainsi la première enseignante en fauteuil roulant dans les écoles publiques de la ville. CODA avait reçu l’Oscar du meilleur film en 2022; Being Heumann parviendra t-il à nous émouvoir autant que le premier film de Siân Heder ?