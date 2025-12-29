La première saison de Pluribus s’est achevée sur une scène choc qui a marqué les esprits. Pourtant, ce final spectaculaire n’était pas celui imaginé à l’origine par l’équipe créative. Une remarque venue d’Apple TV a profondément transformé la conclusion de la série, lui donnant ainsi une portée bien plus radicale.

Un final réécrit pour frapper plus fort

[Attention, spoilers majeurs]. Dans l’épisode final, Carol comprend que les Others cherchent à la retourner contre sa volonté. Elle choisit alors de s’allier à Manousos pour une mission aux conséquences mondiales, allant jusqu’à demander la livraison d’une bombe atomique à son domicile. Une décision extrême, conçue comme un véritable « mic drop » narratif.

Sur le podcast officiel de Pluribus, les créateurs expliquent que cette idée est née après plusieurs retours d’Apple. « On nous disait gentiment : “Nous ne savons pas si la fin est assez forte pour une fin de saison” », racontent-ils. L’équipe a alors cherché une conclusion qui tracerait « une ligne claire dans le sable ».

Dans un entretien accordé à Alan Sepinwall, le réalisateur Gordon Smith révèle que le premier script proposait une fin beaucoup plus feutrée. Carol rentrait chez elle et scellait son alliance avec Manousos par un geste discret, « comme une poignée de main secrète », symbole silencieux de son engagement.

Mais selon les créateurs, « une note exécutive a rendu la fin meilleure, telle qu’elle est aujourd’hui ». Un exemple rare de feedback éditorial qui s’est finalement avéré bénéfique.

Déjà renouvelée avant même la diffusion de la saison 1, Pluribus reviendra, mais pas tout de suite. Vince Gilligan prévient déjà que la durée entre la saison 1 et 2 s’étalera « Plus longtemps que je ne le souhaiterais » tout en évoquant un processus créatif long et minutieux.