Les fans de Pluribus, la nouvelle série d’Apple TV, devront s’armer de patience. Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, a confirmé que le tournage de la saison 2 ne sera pas précipité. Après la diffusion du final de la première saison pour Noël, l’équipe créative privilégie le soin de l’écriture à la rapidité d’exécution.

De l’attente pour la saison 2 de Pluribus sur Apple TV

Interrogé par Entertainment Weekly, Vince Gilligan a été clair sur l’état d’avancement du projet : « Nous y travaillons. Cela nous prend du temps. J’aimerais aller plus vite si je le pouvais ». Pour l’instant, aucune date de début de tournage n’a été arrêtée. Gordon Smith, producteur exécutif, illustre cette incertitude avec humour, comparant leur position actuelle à une flèche pointant vers l’infini sur une frise chronologique.

La série, qui met en scène Rhea Seehorn luttant contre un virus extraterrestre transformant l’humanité en esprit de ruche, a été couronnée de série la plus regardée sur Apple TV. Une nouvelle qui a « étonné » Vince Gilligan, se disant très chanceux de l’accueil favorable du public, sentiment partagé par la productrice Alison Tatlock qui juge l’engouement « gratifiant ».

Malgré la pression implicite de cette popularité soudaine, les scénaristes restent fidèles à leur processus artisanal. Vince Gilligan insiste sur l’importance de s’isoler des réactions extérieures, qu’elles soient positives ou négatives. « Nous avons toujours trouvé que notre meilleure façon d’avancer est d’être dans notre bunker à créer cette chose », explique-t-il.

Le créateur défend une approche introspective où l’équipe cherche d’abord à se satisfaire elle-même en tant que premiers spectateurs. Pour lui, la clé de la réussite narrative réside dans le maintien des méthodes de travail établies avant même d’avoir un public. En attendant la suite, l’intégralité de la première saison reste disponible en streaming sur Apple TV.