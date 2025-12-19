Les abonnés à Apple TV vont pouvoir découvrir plus tôt que prévu le dénouement de la première saison de Pluribus. La plateforme a confirmé que l’épisode final sera diffusé en avance la semaine prochaine, à l’instar de ce qui s’était déjà produit pour un épisode précédent de la série (deux épisodes avaient été diffusés la même semaine, le mercredi et le vendredi).

Une sortie anticipée liée aux fêtes

Pluribus est habituellement diffusée le vendredi, conformément au calendrier de sortie adopté par Apple TV pour la plupart de ses séries phares. Mais cette fois-ci, la date va changer : l’épisode 9, qui marque la fin de la saison 1, sera mis en ligne le 24 décembre au lieu du 26. Comme souvent chez Apple, la mise à disposition effective interviendra dès la veille au soir, à partir de 21 heures (heure de la côte Est américaine).

Ce n’est pas une première pour la série du créateur de Breaking Bad : un épisode avait déjà été proposé en avance lors de la période de Thanksgiving, ce qui confirme la volonté d’Apple d’adapter son calendrier en fonction des grandes fêtes de fin d’année.

Un final particulièrement attendu

D’une durée de 57 minutes, le dernier épisode de Pluribus figure parmi les plus longs de la saison (Seuls le pilote et l’épisode 2 le dépassent), de quoi conclure en beauté la série la plus regardée de l’histoire d’Apple TV. Et forcément, une seconde saison est déjà dans les tuyaux.