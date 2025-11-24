À l’occasion de la semaine de Thanksgiving aux États-Unis, Apple TV offre aux fans de bonnes séries un petit extra : l’épisode 5 de la série Pluribus sera diffusée en avance ce mercredi, au lieu du traditionnel vendredi de sortie. L’épisode sera donc accessible le mercredi 26 novembre pour les abonnés Apple TV, une surprise bienvenue qui permet de « vous glisser dans le week-end du Black Friday avec un nouveau suspense », comme le souligne le communiqué d’Apple.

Des diffusions avancées pour plusieurs séries

Pour cette même semaine en cours, Apple TV applique le même tarif à d’autres programmes originaux. Ainsi, l’épisode 9 de The Last Frontier sera également diffusé en avance, tout comme les séries Down Cemetery Road, Palm Royale et Loot , qui seront toutes diffusées mercredi prochain.

En avançant les dates de diffusion, Apple TV mise sur l’engagement des fans et capitalise sur un moment particulier de l’année où l’audience est naturellement plus élevée.Au vu su succès de Pluribus, ce coup de pouce était sans doute inutile, mais il n’en va sans doute pas de même pour les autres séries sus-citées.