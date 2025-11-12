La série Palm Royale est de retour sur Apple TV. La saison 2 démarre aujourd’hui même avec un seul épisode disponible (les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi). Le pitch : « Palm Royale raconte l’histoire de Maxine Simmons (Kristen Wiig) qui essaie de se faire une place dans les hautes sphères de la société de Palm Beach. Tandis que Maxine cherche à passer la barrière infranchissable entre les modestes et les nantis dans le contexte explosif de l’année 1969, « Palm Royale » pose une question toujours aussi actuelle : à quel point peut-on sacrifier sa propre personnalité pour avoir la même chose que les autres ? « Palm Royale » est un hommage à toutes les personnes qui doivent se battre pour trouver leur place. » Dans la saison 2, Maxine fait tout pour revenir dans le cercle des huppés de Palm Beach, avec toujours en toile de fond une critique acerbe du comportement souvent absurde de cette jet set des années 60.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Outre Kristen Wiig, Laura Dern et Ricky Martin, le casting comprend Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber. Le premier épisode de la saison 2 de Palm Royale est immédiatement disponible sur Apple TV.