Pluribus connaît un certain succès, au point d’être désormais la série la plus regardée de tous les temps sur Apple TV. Le programme de Vince Gilligan (créateur de Breaking Bad et Better Call Saul) a fait ses débuts en streaming le 7 novembre.

Pluribus détrône Ted Lasso et Severance

L’ascension de la série a été particulièrement rapide. Le mois dernier, Apple TV avait déjà annoncé que Pluribus avait réalisé le meilleur démarrage pour une série dramatique, éclipsant la saison 2 de Severance. Cette performance initiale n’était pas totalement inattendue compte tenu de l’attente générée par le retour de Vince Gilligan.

Aujourd’hui, Apple TV confirme via une courte vidéo publiée sur X (ex-Twitter) que la série a dépassé toutes les attentes en seulement quelques semaines. Elle surpasse ainsi les audiences cumulées de poids lourds historiques du catalogue comme Ted Lasso, The Morning Show, Slow Horses ou encore le récent succès The Studio. Bien qu’Apple ne communique jamais de chiffres précis, ce statut de numéro un absolu témoigne d’une popularité massive.

L’œuvre se distingue par son concept original qui mélange les genres : l’histoire suit la personne la plus malheureuse de la Terre, chargée de sauver le monde… du bonheur. Portée par Rhea Seehorn, accompagnée au casting par Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, ainsi que Miriam Shor et Samba Schutte en invités, la série a su captiver une audience mondiale.

La diffusion de la première saison, composée de neuf épisodes, s’achèvera le 26 décembre. Les fans peuvent toutefois être rassurés sur l’avenir du programme : une deuxième saison est d’ores et déjà en développement.