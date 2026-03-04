En plus d’iOS 26.3.1, Apple propose au téléchargement iOS 18.7.6 (build 22H320) sur iPhone. Cette mise à jour vient corriger un bug en rapport avec les appels d’urgence.

iOS 18.7.6 corrige un bug

Dans ses notes d’iOS 18.7.6, Apple dit que cette mise à jour corrige un problème de réseau mobile sur les iPhone XS et iPhone XR lors de l’établissement d’une connexion avec les services d’urgence en Australie.

Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs problèmes à ce sujet avec les récentes mises à jour, au point qu’Apple a retiré quelques versions d’iOS. En janvier, l’opérateur australien indiquait :

Nous enquêtons actuellement sur un problème empêchant certains anciens appareils Apple de se connecter à notre réseau, y compris pour les appels vers le 000. Nous travaillons en priorité avec Apple pour résoudre ce problème et vous tiendrons informés dès que possible. Nous recommandons aux clients utilisant ces appareils de ne pas mettre à jour le logiciel de leur appareil tant que nous n’aurons pas confirmé que le problème est résolu.

Depuis, Apple a proposé quelques mises à jour correctives, dont iOS 16.7.4 et iOS 26.2.1, pour les appels d’urgence. Et voilà maintenant que c’est au tour d’iOS 18 avec iOS 18.7.6.

Qu’en est-il pour le reste du monde ? A priori, la mise à jour ne change rien de particulier, puisqu’elle se focalise sur l’Australie et le bug des appels d’urgence. Malgré tout, Apple propose iOS 18.7.6 à l’échelle mondiale. C’est uniquement disponible sur les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.