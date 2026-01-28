Apple a proposé cette semaine les mises à jour iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 et iOS 12.5.8, mais le fabricant a déjà suspendu le déploiement pour certaines d’entre elles. Cela s’explique par des problèmes de connexion sur iPhone.

Un retrait d’iOS 12 à iOS 18 pour les anciens iPhone

Les problèmes de connexion ont lieu en Australie, mais Apple a préféré suspendre les mises à jour d’iOS dans le monde entier. Elles concernent les anciens iPhone :

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPhone 5s

iPhone 6 et iPhone 6 Plus

iPhone 6S et iPhone 6S Plus

iPhone 7 et iPhone 7 Plus

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS et iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Voici ce qu’indique l’opérateur australien Telstra :

Nous enquêtons actuellement sur un problème empêchant certains anciens appareils Apple de se connecter à notre réseau, y compris pour les appels vers le 000. Nous travaillons en priorité avec Apple pour résoudre ce problème et vous tiendrons informés dès que possible. Nous recommandons aux clients utilisant ces appareils de ne pas mettre à jour le logiciel de leur appareil tant que nous n’aurons pas confirmé que le problème est résolu.

000 correspond au numéro d’urgence et de secours australien. Il permet de contacter la police, les pompiers ou les services d’ambulance lors d’une situation d’urgence.

Telstra précise que le problème de connexion semble surtout concerner les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X sous iOS 16.7.13. Mais comme dit précédemment, Apple a pour sa part suspendu le déploiement d’iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 et iOS 12.5.8 dans le monde.

Il faut savoir que ces mises à jour n’incluent pas de nouveautés ni de correctifs pour boucher des failles de sécurité. Elles ont surtout servi à renouveler le certificat pour pouvoir continuer à utiliser FaceTime, iMessage et l’activation des iPhone après janvier 2027.