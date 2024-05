Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 17.5.1 (build 21F90) sur iPhone et iPadOS 17.5.1 sur iPad. Elle corrige le fameux bug des photos supprimées qui réapparaissent.

Les notes d’Apple pour iOS 17.5.1 indiquent :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et corrige un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque de photos corrompues dans la base de données, même si celles-ci avaient été supprimées.

Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs qui ont installé iOS 17.5 ont vu des photos précédemment supprimées resurgir sur leur iPhone ou iPad. Le plus surprenant est qu’il pouvait parfois s’agir de très vieilles photos. Il y a eu des témoignages d’utilisateurs évoquant des photos effacées il y a plus de 10 ans maintenant qui ont fait leur réapparition.

Il y a même eu un témoignage évoquant que les photos pouvaient apparaître sur un appareil qui avait été réinitialisé puis vendu à un tiers. La personne qui avait acheté l’iPad a vu des photos de l’ancien propriétaire apparaître après l’installation d’iPadOS 17.5.

Apple n’avait jamais pris la parole pour ce bug qui est effectivement plus que gênant. Aujourd’hui, iOS 17.5.1 vient le corriger et Apple assure que c’est un « problème rare ». Néanmoins, on notera qu’il y a eu de nombreux témoignages sur les forums et les réseaux sociaux. Cela ne doit donc pas être si rare que cela.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger puis installer iOS 17.5.1.