Le bug d’iOS 17.5 qui refait apparaître des photos précédemment supprimées sur iPhone et iPad refait parler de lui aujourd’hui. Il s’avère que cela concerne également les appareils qui ont été réinitialisés puis vendus.

Un utilisateur sur Reddit raconte son histoire. Il dit avoir réinitialisé son iPad Pro (12,9 pouces) de 4e génération en suivant les instructions communiquées par Apple sur son site. Il a ensuite vendu la tablette à un ami en septembre 2023. Cette semaine, cette personne a mis à jour l’iPad vers iPadOS 17.5 et a indiqué avoir vu apparaître des photos qui n’étaient pas les siennes. Il s’agit en réalité de clichés pris par son ami qui lui a vendu l’appareil.

« ÉNORME VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE. Je vois d’autres signalements à ce sujet. Combien de personnes recevront les photos d’autres personnes sur les appareils qu’elles ont achetés à d’autres personnes ? », demande l’utilisateur qui a vendu son iPad. Il assure ne pas s’être connecté sur la tablette avec son compte Apple après l’avoir réinitialisée. « Je ne me suis jamais connecté après l’avoir réinitialisée, cela irait à l’encontre de l’objectif de la réinitialisation », dit-il.

Apple a proposé la version finale d’iOS 17.5 le 13 mai. Quelques jours plus tard, des utilisateurs ont signalé que l’application Photos sur leur iPhone ou iPad affichait des images qui avaient été supprimées il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Il existait un doute sur le possible lien avec iCloud et la synchronisation avec le cloud. Mais ce n’est visiblement pas le cas, étant donné l’histoire du jour avec l’iPad.

Apple n’a toujours pas fait de commentaire sur l’affaire des photos qui refont leur apparition chez certains utilisateurs après l’installation d’iOS 17.5.