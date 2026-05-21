Apple TV remet le couvert (hum…). La plateforme a officiellement renouvelé sa série gastronomique Sur le fil: à la poursuite des étoiles Michelin pour une deuxième saison de huit épisodes, après une première saison largement saluée par la critique et nommée aux BAFTA dans la catégorie du documentaire de divertissement .

Une plongée sous pression dans la haute gastronomie

Produite par Studio Ramsay Global, la série suit des chefs et des équipes de restaurants engagés dans la saison du Guide Michelin. Chaque épisode observe la tension particulière qui entoure l’obtention, la conservation ou la perte d’une étoile, l’une des distinctions les plus recherchées de la gastronomie mondiale.

La première saison avait emmené les spectateurs de New York à Chicago, de la Suède à l’Irlande, en passant par le Mexique et d’autres scènes culinaires internationales. L’animateur Jesse Burgess (Topjaw,) décrit l’émission comme une manière de montrer « les histoires incroyables des chefs les plus talentueux du monde » au moment où ces derniers poursuivent « la récompense ultime ».

Gordon Ramsay insiste sur la brutalité du métier

Une saison 2 toujours centrée sur la reconnaissance Michelin

Gordon Ramsay, producteur exécutif, rappelle que la série arrive dans un moment difficile pour la restauration. « Plus que jamais, les restaurants du monde entier subissent une pression énorme, non seulement pour viser la perfection, mais aussi pour survivre », explique le chef cuisinier. Il ajoute que Sur le fil révèle « le stress, la pression et la résilience » nécessaires pour tenir dans cette quête d’excellence.

La deuxième saison poursuivra cette exploration du très haut niveau culinaire, avec de nouveaux établissements, de nouveaux chefs et la même question : qui parviendra à convaincre les inspecteurs Michelin ?