Shortcuts Playground permet de créer des raccourcis pour l’application Raccourcis d’Apple à partir d’une simple demande en langage naturel. Créé par Federico Viticci de MacStories, le plugin pour Claude Code et Codex d’OpenAI produit ensuite un vrai raccourci, déjà prêt à être importé dans l’application d’Apple.

L’intérêt du projet tient dans le résultat livré. Après quelques minutes de génération grâce à l’intelligence artificielle, le raccourci apparaît dans le Finder, validé et signé, ce qui évite de passer par une création manuelle dans l’éditeur de l’application Raccourcis..

Shortcuts Playground s’adresse aux utilisateurs qui veulent transformer une idée en automatisation sans assembler eux-mêmes chaque action. Il suffit d’ouvrir une session dans Claude Code ou Codex, décrire le raccourci voulu, puis attendre le temps nécessaire selon sa complexité.

Federico Viticci présente plusieurs exemples de départ qui donnent une idée du niveau visé dès les usages les plus accessibles. Il cite notamment un « Hello World » volontairement déjanté, un raccourci capable de récupérer les cinq captures d’écran les plus récentes pour les envoyer à un contact sur iMessage ou encore une commande qui affiche le temps restant avant le prochain événement du calendrier.

Ces scénarios sont justement présentés comme des demandes simples dans Shortcuts Playground. Le positionnement du plugin repose donc sur une ambition assez large : accepter des consignes naturelles, puis les convertir en raccourcis directement exploitables sur iPhone, iPad et Mac.

Shortcuts Playground est gratuit et open source

Shortcuts Playground est gratuit et open source, avec une documentation publiée sur GitHub. Ce choix facilite à la fois l’accès au projet et la compréhension de son fonctionnement pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin. Il est nécessaire d’avoir un Mac pour l’utiliser. En effet, la création repose sur macOS. Ceux qui ont un PC Windows ou Linux n’y ont pas le droit.

Federico Viticci met aussi en avant un usage plus large que la simple création locale sur Mac. « C’est assez méta : une fois le plugin principal installé sur un Mac, on peut utiliser un raccourci pour créer d’autres raccourcis et les installer directement sur un iPhone, un iPad ou un autre Mac », explique-t-il.