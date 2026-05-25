Microsoft a confirmé un problème avec son application Teams sur macOS qui affiche en boucle des demandes d’accès à la localisation chez certains utilisateurs. Le bug touche plusieurs versions récentes du système d’exploitation d’Apple sur Mac et empêche la boîte de dialogue de disparaître durablement, même après avoir refusé l’autorisation.

Microsoft pointe un problème de macOS

Le souci est particulièrement agaçant parce qu’il ne ressemble pas à une demande classique qui s’enregistre une fois pour toutes. Depuis le 14 mai, certains utilisateurs expliquent voir réapparaître la fenêtre après avoir cliqué sur « Ne pas autoriser », parfois à plusieurs reprises, sur des Mac sous macOS Sonoma, macOS Sequoia et macOS Tahoe.

Microsoft indique avoir identifié l’origine probable du problème dans une récente mise à jour de sécurité de macOS. D’après l’entreprise, le système ne conserverait plus correctement le choix de l’utilisateur concernant l’accès à la localisation pour Teams, ce qui provoquerait le retour répété de la demande.

Le groupe précise travailler avec Apple pour mieux comprendre le changement et trouver une solution. En parallèle, Microsoft cherche aussi un correctif directement dans Teams pour limiter les demandes répétées. L’incident ne concernerait toutefois qu’une partie des utilisateurs sur Mac, plus précisément ceux qui ont activé l’accès à la localisation dans les réglages de Teams.

Un contournement en attendant le correctif

En attendant une vraie résolution, Microsoft recommande une manipulation manuelle dans macOS. Il faut passer par Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Services de localisation, puis repérer Microsoft Teams ainsi que Microsoft Teams ModuleHost dans la liste, les désactiver puis les réactiver avant de revenir au paramètre souhaité.

Microsoft n’a pas encore indiqué combien d’utilisateurs sont touchés ni dans quelles régions le bug est observé. L’entreprise dit simplement que les premiers signalements sont apparus le 11 mai et classe l’incident comme un avis de sécurité, c’est-à-dire un type d’alerte généralement utilisé pour des problèmes de portée limitée.

Ce nouvel incident s’ajoute à plusieurs soucis récents autour de Teams. Microsoft a déjà dû corriger un problème touchant certains comptes Teams gratuits, un bug empêchant des utilisateurs de Windows de rejoindre des réunions après une mise à jour du navigateur Microsoft Edge, ainsi qu’une mise à jour de service qui bloquait le lancement du logiciel chez certains clients.