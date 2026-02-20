Le navigateur Microsoft Edge va arrêter de prendre en charge macOS 12, à savoir Monterey. Ce sera une réalité avec la version 150 qui sera disponible cet été (juin ou juillet normalement).

Microsoft Edge 150 ne supportera plus macOS Monterey

Microsoft a proposé cette semaine la version 146 de son navigateur en bêta et a en profité pour partager des informations concernant macOS Monterey. Les notes indiquent :

Systèmes d’exploitation pris en charge par Microsoft Edge pour macOS. La version 150 d’Edge est actuellement prévue pour être la dernière à prendre en charge macOS 12 (Monterey). Selon ce calendrier, la version 151 d’Edge ou les versions ultérieures nécessiteront macOS 13 (Ventura) ou une version ultérieure.

Il faut savoir que Microsoft Edge a déjà abandonné le support de macOS 11 (Big Sur) avec sa version 138.

Un élément intéressant à noter est que Microsoft a déjà arrêté le support de Windows 10, et ce depuis octobre 2025. Pour autant, les mises à jour continuent pour son navigateur Edge avec ce système d’exploitation.

Outre le navigateur de Microsoft, il y a Google qui a déjà annoncé que Chrome 150 sera également l’ultime version à supporter macOS Monterey.

Qu’est-ce qui se passera pour les utilisateurs avec macOS Monterey ? Ils pourront continuer à utiliser Microsoft Edge ou Google Chrome s’ils le souhaitent. En revanche, ils n’auront plus le droit aux mises à jour, que ce soit pour les nouveautés ou la sécurité.