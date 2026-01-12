Google fait savoir que Chrome 150 sera la dernière version à prendre en charge macOS Monterey, à savoir macOS 12. À partir de Chrome 151, il faudra obligatoirement avoir macOS Ventura (macOS 13) au minimum.

Bientôt la fin de Chrome sur les anciens Mac

Sur son site, Google note qu’Apple a déjà arrêté les mises à jour macOS Monterey et le créateur de Chrome n’a plus envie de mettre à jour son navigateur pour un système d’exploitation abandonné. « Il est essentiel d’utiliser un système d’exploitation pris en charge pour garantir la sécurité », dit Google.

Les utilisateurs avec macOS Monterey pourront utiliser normalement Chrome 150 quand la mise à jour sera disponible d’ici quelques mois. Mais ils n’auront plus le droit à des mises à jour après cela. Cela concerne aussi bien les nouveautés que les correctifs de sécurité.

Un plan B existe : changer de navigateur et passer, par exemple, sur Firefox qui reste compatible. Mais c’est une solution temporaire. On peut se douter que Firefox va lui aussi abandonner le support de macOS 12 d’ici quelque temps.

Pour rappel, voici les Mac compatibles avec macOS Monterey :

iMac 2015 et plus récents

iMac Pro 2017 et plus récents

Mac Studio 2022 et plus récents

MacBook Air début 2015 et plus récents

MacBook Pro début 2015 et plus récents

Mac Pro 2013 et plus récents

MacBook début 2016 et plus récents

Mac mini fin 2014 et plus récents

Quant à Chrome 150, Google ne donne pas encore sa date de sortie précise, mais il est possible de la deviner. Cela devrait être à la mi-2026, étant donné que nous sommes actuellement à la version 143 et qu’il y a une mise à jour toutes les quatre semaines.