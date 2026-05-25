Un bug avec l’application YouTube Music empêche certains utilisateurs de passer au titre suivant, automatiquement comme manuellement. Le problème touche surtout l’iPhone avec CarPlay, y compris chez des abonnés avec YouTube Premium.

Deux solutions de secours pour YouTube Music

Quand le bug apparaît, la lecture reste bloquée à la fin d’un morceau et l’application n’enchaîne plus. Le bouton pour passer à la piste suivante peut lui aussi cesser de répondre, ce qui bloque l’écoute en continu même avec un abonnement payant.

La solution la plus simple semble être un redémarrage complet de l’iPhone. Chez certains utilisateurs, cette opération a suffi à rétablir YouTube Music, sans nouvelle panne signalée pendant les jours suivants.

Une autre manipulation existe pour les appareils iOS encore touchés. Elle consiste à modifier un réglage réseau dans l’application, puis à relancer la connexion Wi-Fi :

Ouvrir l’application YouTube Music sur iPhone.

Toucher la photo de profil, puis aller dans Réglages > Lecteur et restrictions.

Activer Streamer via Wi-Fi seulement.

Fermer totalement l’application au niveau du multitâche.

Couper le Wi-Fi de l’iPhone pendant quelques secondes, puis le réactiver.

Rouvrir YouTube Music et lancer un morceau.

Des utilisateurs indiquent que cette suite d’actions permet de relancer le passage au morceau suivant et de retrouver une lecture normale.

La majorité des signalements sur Reddit (ici et là) et sur les forums de YouTube Music concerne iOS, avec CarPlay comme cas récurrent. Le bug n’est pourtant pas limité à l’usage en voiture, puisque certains utilisateurs l’ont aussi rencontré directement sur leur iPhone directement.

Le problème semble largement concentré sur l’écosystème d’Apple, mais il n’est pas totalement absent ailleurs. Au moins un utilisateur Android a rapporté le même bug, ce qui empêche pour l’instant de cantonner le bug de YouTube Music à iOS seul.

YouTube Music a déjà connu un incident proche sur Wear OS, le système d’exploitation des montres connectées concurrentes de l’Apple Watch, où le passage au titre suivant ne fonctionnait plus. Google avait ensuite confirmé la résolution de ce bug. Rien ne permet en revanche d’affirmer que les deux pannes ont la même origine.