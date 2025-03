YouTube Music (version 8.10+) vient de déployer son générateur de radio par IA, « Ask Music », sur iPhone et iPad, après un lancement sur Android au mois de septembre 2024. Les utilisateurs trouveront une section « Ask for music » en haut de l’onglet d’accueil, avec un carrousel de 10 suggestions permettant de créer instantanément des stations de radio personnalisées. Ils peuvent également utiliser le champ « Ask any way you like » pour saisir une description par texte ou voix, en précisant une ambiance, une activité ou un style d’écoute. Une fois la demande envoyée, YouTube Music génère une station de radio sur mesure, affichant les trois premiers morceaux avec la lecture automatique et une option pour l’ajouter à la bibliothèque.

Cette fonctionnalité vient compléter l’outil Music Tuner, qui permet déjà de personnaliser les stations en fonction des artistes, des préférences de découverte et des filtres. « Ask Music » nécessite un abonnement YouTube Music ou Music Premium et est actuellement uniquement disponible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Google prévoit de lancer cette fonctionnalité dans d’autres pays à l’avenir.