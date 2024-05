Les jeux mobiles rapportent beaucoup, beaucoup plus que les jeux consoles et PC par exemple, une manne que ne veulent pas louper les géants de la tech. YouTube (Google) vient ainsi de lancer ses premiers jeux sur son app iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ces « Playables » se comptent déjà par dizaines (75 en tout et pour tout), dont certains grands « classiques » du jeu mobile comme Angry Birds ou le mignon Cut the Rope. Il y a cependant un petit problème : ces jeux ne sont pour l’instant disponibles que sur la seule version américaine de l’app, mais évidemment, ils ne tarderont pas à être disponibles partout ailleurs d’ici peu.

Il est a noter que les jeux proposés par YouTube nécessitent une connexion même s’il ne s’agit pas ici de cloud gaming (ces derniers sont bien installés sur l’iPhone). Cette arrivée massive de jeux mobiles dans une app dédiée à l’origine au partage de vidéos est un petit évènement sur iOS. Il y a quelques années, Apple avait interdit le même type de service gaming sur l’app Facebook, mais il semble qu’Apple ait assoupli sa position depuis, sans doute pour ne pas irriter encore plus des régulateurs chauffés à blanc. Une autre explication est possible : les jeux de YouTube sont gratuits et sans publicités et n’ont donc pas à se soumettre aux règles très strictes de l’App Store concernant les achats in-apps.

On notera enfin en aparté qu’à force d’ouvrir sa plateforme, largement contraint et forcé par les évolutions législatives certes, il risque fort de ne pas rester beaucoup d’arguments au DoJ pour attaquer Apple en justice, à moins bien sûr que le véritable objectif ne soit de démanteler le géant américain sous tous les prétextes possibles. Mais ça, c’est une autre histoire…