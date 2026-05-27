De nouvelles images publiées sur X montrent ce qui serait des composants d’un casque Apple Vision inédit entièrement noir. Ces pièces ressemblent à des éléments de sangle d’alimentation et de modules audio, très proches de ceux de l’Apple Vision Pro actuel, mais avec une finition sombre qu’Apple ne commercialise pas.

Des composants noirs, mais aucune certitude

Le compte à l’origine de la fuite affirme que ces éléments seraient destinés à une future génération d’Apple Vision Pro. La prudence reste toutefois indispensable. Des pièces similaires avaient déjà circulé l’an dernier, avec une autre interprétation : elles auraient appartenu à un prototype plus fin et plus léger, parfois surnommé « Vision Air ».

Selon ces précédentes rumeurs, Apple aurait testé un casque avec une finition Midnight et des composants structurels en titane pour réduire le poids. Cette hypothèse répondrait à l’une des critiques principales visant le Vision Pro actuel : son confort limité sur de longues sessions, malgré l’arrivée du bandeau Dual Knit avec la version M5 lancée en octobre 2025.

Apple regarde surtout vers les lunettes IA

Le Vision Pro n’est pas abandonné, mais ralentit

Bloomberg a rapporté récemment qu’Apple avait mis en pause certains développements de casques Vision afin d’accélérer ses lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Une partie des équipes Vision aurait ainsi été réorientée vers ces projets, ainsi que vers Siri et d’autres appareils portables liés à l’IA. Apple n’aurait cependant pas enterré la gamme Vision. Le casque a encore été mis à jour avec la puce M5, de meilleures performances, un rendu d’écran amélioré et une autonomie en hausse, mais un vrai successeur ne serait pas attendu avant 2027… à minima.

Ce leak doit donc être vu avant tout comme un indice, pas comme une preuve qu’un nouveau modèle est en route, même si rien n’interdit d’y croire (et Bloomberg s’est déjà trompé).