À Tahlequah, dans l’Oklahoma, la technologie devient un outil de transmission culturelle. Apple accompagne la Cherokee Immersion School et la Sequoyah High School dans un programme destiné à préserver et revitaliser la langue cherokee, aujourd’hui parlée couramment par moins de 1 500 personnes dans le monden et principalement au sein d’une population cherokee estimée à plus de 480 000 membres.

Former une nouvelle génération de locuteurs

La Cherokee Immersion School, rattachée au Durbin Feeling Language Center, accueille des élèves de la maternelle au collège. L’objectif de cet établissement éducatif est de créer une génération capable non seulement de comprendre le cherokee, mais aussi de le parler, de l’écrire et de le transmettre.

Apple fournit des iPad et des Mac via son programme Community Education Initiative, en partenariat avec la Nation Cherokee et l’Oklahoma City University. Les enseignants utilisent ces appareils pour rendre l’apprentissage plus vivant : les élèves écrivent des mots dans Notes, s’enregistrent pour travailler leur prononciation, créent des histoires dans Keynote et ajoutent leur narration avec iMovie.

Une langue ancienne dans des outils modernes

Erlinda « Daksi » Soap, enseignante de CM2, détaille les difficultés de ce projet éducatif : « En cherokee, chaque son est très important. Un seul son de travers, et vous dites un mot complètement différent. » L’iPad permet aux élèves de s’écouter, de corriger leur accent et de répéter à la maison. Le chef principal de la Nation Cherokee, Chuck Hoskin Jr., souligne que la technologie rend la langue « pertinente pour les jeunes qui apprennent ici ». Certains projets vont même plus loin, avec l’idée de créer une application en Swift Playgrounds, capable d’identifier des plantes et d’en documenter les usages en cherokee.

Le symbole est fort : une langue longtemps transmise oralement trouve aujourd’hui une nouvelle place dans les apps éducatives et les projets de codage. Pour Apple, c’est une vitrine pédagogique, mais pour la Nation Cherokee, c’est surtout une manière de faire entrer la mémoire d’un peuple dans les gestes numériques du quotidien.