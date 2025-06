Avec iPadOS 26, Apple dote l’iPad de fonctionnalités inspirées du Mac, comme un système de fenêtrage d’applications (multitâche) et une barre de menu. Cependant, l’entreprise ne propose pas macOS sur ses tablettes. Craig Federighi, vice-président d’Apple responsable du logiciel, a clarifié cette décision dans une interview.

iPadOS 26 se rapproche d’un Mac

Dans une interview accordée au journaliste suisse Rafael Zeier, Craig Federighi explique que les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 26, telles que le fenêtrage d’applications et la barre de menu, offrent un juste milieu entre productivité et simplicité. « Nous voulons préserver la simplicité de l’iPad tout en permettant aux utilisateurs qui souhaitent aller plus loin de progresser à leur rythme », a-t-il déclaré.

Selon lui, intégrer macOS sur l’iPad compromettrait ce qui rend l’iPad unique : une expérience tactile optimale. « Avec macOS, vous perdriez ce qui fait l’essence de l’iPad, le meilleur appareil tactile », ajoute-t-il. Toutefois, il reconnaît que les deux plateformes peuvent s’inspirer mutuellement, iPadOS 26 adoptant des idées de macOS tout en restant adapté à l’interface tactile.

De plus, le dirigeant souligne que macOS n’est pas optimisé pour les écrans tactiles, ce qui poserait des défis d’ergonomie. Bien que des rumeurs évoquent des Mac à écran tactile ou un iPad pliable de 19 pouces en développement, ces projets restent à l’horizon de quelques années. Pour l’heure, Apple préfère affiner iPadOS pour répondre aux besoins des utilisateurs sans fusionner les deux systèmes d’exploitation.

Ceux qui veulent un véritable hybride iPad-Mac pourraient voir leurs espoirs se concrétiser à l’avenir. Les projets d’Apple incluent des Mac tactiles et des iPad innovants, qui pourraient rapprocher les deux expériences. En attendant, iPadOS 26, disponible en bêta pour développeurs, marque une étape significative vers une tablette plus polyvalente.