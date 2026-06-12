Dans une interview avec Tyler Stalman, Della Huff et Jon McCormack, deux cadres d’Apple chargés de la photo, révèlent que les nouvelles fonctionnalités IA de l’application Photos sur iOS 27 reposent toutes sur un même principe : donner à l’utilisateur des outils de niveau professionnel, à condition qu’ils ne trahissent pas le moment capturé.

Trois fonctions IA pour modifier les photos sur iPhone

Les trois fonctionnalités phares, Recadrer, Étendre et une version améliorée de Corriger, partagent une contrainte commune assumée par Apple. Della Huff, responsable du marketing produit pour la partie photo et l’application Photos chez Apple, précise que l’outil Recadrer, qui permet de recomposer le cadrage d’une photo après la prise de vue en déplaçant la perspective, ne génère du nouveau contenu que là où ce déplacement l’exige. Corriger, de son côté, peut désormais traiter des objets plus complexes et des suppressions plus ambitieuses, toujours selon Della Huff, « tout en restant fidèle au moment original ».

Étendre permet d’élargir le cadre d’une image jusqu’à 25 % de chaque côté pour donner de l’espace à un sujet trop serré ou redresser un horizon de travers sans sacrifier les bords. Jon McCormack, vice-président de l’ingénierie logicielle pour les capteurs photo et l’application Photos, explique que cette limite est le fruit de tests internes et qu’elle s’accompagne d’une seconde contrainte : l’opération ne peut être réalisée qu’une seule fois. « On ne peut pas faire ce truc d’inception inversé : agrandir, agrandir, agrandir », dit-il. Ces deux garde-fous traduisent la même logique : l’outil corrige, il ne reconstruit pas.

Jon McCormack résume l’ambition d’Apple en ces termes :

Ce que vous avez vu avec ces trois fonctionnalités, c’est que nous donnons vraiment à nos clients des super-pouvoirs cette année. Parce que si vous pensez à ce qu’il aurait fallu faire pour réaliser l’une de ces opérations avec des outils traditionnels, cela relevait vraiment du domaine réservé des personnes qui maîtrisent profondément les arts obscurs de la photographie professionnelle. Alors que maintenant, ce que nous voulons vraiment, c’est que tout le monde puisse le faire. En même temps, nous préservons l’intégrité du moment. Rien n’est devenu faux, mais l’image est simplement cette image nettoyée, l’image que vous voulez vraiment.

Les fonctions Recadrer, Étendre et la version améliorée de Corriger sont disponibles avec la bêta d’iOS 27.