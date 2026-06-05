Quelques nouveautés supplémentaires se dévoilent au sujet d’iOS 27 : cela concerne l’affichage des notifications sur iPhone et l’édition de photos avec le langage naturel, comme le rapporte Bloomberg.

Des notifications qui arriveront de la gauche

Avec iOS 27, les notifications sur iPhone et iPad apparaîtront depuis la gauche de l’écran, au lieu du haut actuellement. Pourquoi ce choix ? C’est pour être raccord avec le « nouveau » geste pour accéder au centre de notifications.

Avec iOS 26, il est possible d’accéder au centre de notification en effectuant un balayage vers le bas depuis le coin supérieur gauche de l’écran ou depuis le centre. Avec iOS 27, ce sera uniquement depuis le coin supérieur gauche. La raison est que le balayage depuis le centre sera dédié à la nouvelle section « Chercher ou demander », en lien avec les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle de Siri.

Une édition de photo simplifiée

Une autre nouveauté concerne la possibilité d’éditer une photo en demandant simplement que ce que l’on souhaite, que ce soit à la voix ou à l’écrit. Par exemple, vous pourrez dire une phrase comme « change les couleurs de cette photo » ou « recadre-moi cette photo » et l’iPhone sous iOS 27 va s’exécuter. Bloomberg précise cependant que cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible avec la toute première version d’iOS 27. On peut donc l’attendre avec une future mise à jour (iOS 27.1, iOS 27.2, etc).

Toujours pour la partie photo, la fonction « Corriger », qui permet de supprimer des éléments ou personnes sur une image, va avoir le droit à d’importantes améliorations. Il n’y a pas plus de détails à ce sujet pour le moment, mais on peut se douter que l’effacement sera de bien meilleure qualité.

Apple annoncera iOS 27 le 8 juin à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.