Apple a proposé une édition 2026 du bracelet Close Your Rings pour Apple Watch aux employés qui ont participé au défi du même nom. Il s’agit d’un bracelet en édition limitée qui s’accompagne par un pin’s en émail spécial commémorant le 10e anniversaire du défi.

Un bracelet en édition limitée pour les employés

Le bracelet pour Apple Watch est le modèle Boucle sport en noir qui a le droit à un embout dont les couleurs s’harmonisent avec celles des anneaux « Bouger », « Exercice » et « Se lever » de l’Apple Watch.

Apple a également partagé un message aux employés qui indique :

Unissez vos forces, portez-le avec fierté. Félicitations pour avoir relevé le défi Close Your Rings à l’occasion de son 10e anniversaire ! Vous êtes restés concentrés, vous vous êtes investis et vous avez fait une réelle différence. Il est maintenant temps d’afficher fièrement vos victoires. Profitez de ce bracelet Apple Watch en édition limitée et de ce pin’s du 10e anniversaire pour vous rappeler à quel point vous vous êtes montrés à la hauteur. Et continuez à bouger avec style.

Ne comptez pas sur la possibilité d’acheter ce bracelet pour votre propre Apple Watch. Il s’agit d’un bracelet qui concerne uniquement les employés d’Apple qui ont accepté de participer au défi Close Your Rings.