Apple annonce des améliorations pour l’App Store avec la mise en place des collections personnalisées, d’un système de recommandations adapté à chaque utilisateur, accompagné de nouveaux outils marketing pour les développeurs et de contrôles parentaux élargis liés à iOS 27.

Des recommandations et des outils créatifs inédits

Les collections personnalisées font apparaître des suggestions d’applications et de jeux dans les onglets Apps, Jeux et Recherche, ajustées en fonction des habitudes de téléchargement et d’utilisation. Chaque recommandation est accompagnée d’une note indiquant pourquoi l’application est suggérée. La fonctionnalité est disponible en anglais aux États-Unis au départ, d’autres langues et régions devant suivre plus tard.

Pour les développeurs, Apple propose les Creative Assets : ce sont des images et vidéos enrichies qui peuvent apparaître dans l’en-tête de la page de leurs applications et dans les résultats de recherche, au-delà des captures d’écran habituelles. Ces contenus peuvent mettre en avant du contenu saisonnier, de nouvelles fonctionnalités ou l’identité de marque, et sont compatibles avec les pages personnalisées et les outils d’optimisation existants. Une Asset Library centralisée depuis l’App Store Connect permet de gérer et réutiliser ces contenus sans un nouveau téléchargement, avec la possibilité de les soumettre à Apple indépendamment d’une mise à jour complète de l’application, ce qui facilite les campagnes à délai contraint.

La fin des applications Intel obligatoires

Apple profite de cette mise à jour pour supprimer l’obligation de proposer des applications sur le Mac App Store qui soient compatibles avec les Mac Intel. Les développeurs peuvent désormais distribuer des applications exclusivement compatibles les Mac Apple Silicon (M1, M2, etc). Le groupement de plusieurs achats intégrés en une seule soumission est également possible, dans la continuité des simplifications annoncées à la WWDC 2026.

En juillet, le questionnaire de classification d’âge depuis l’App Store Connect sera mis à jour pour permettre aux développeurs d’indiquer si leur application intègre des fonctionnalités de réseaux sociaux, comme l’interaction avec du contenu généré par les utilisateurs via un fil social. Cette classification alimentera directement les nouvelles fonctionnalités d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 qui donnent aux parents un contrôle plus granulaire sur le temps passé par leurs enfants dans les catégories Divertissement, Jeux et Réseaux sociaux.