Depuis l’installation d’iOS 27 sur votre iPhone, vous avez un message qui indique « Indexing in progress » dans l’application Réglages, signifiant qu’une indexation se met en place pour Siri AI et améliorer la recherche globale. Mais comment faire pour savoir où en est cette indexation ?

Tutoriel pour savoir où en est l’indexation d’iOS 27

Il faut savoir qu’iOS 27 crée un tout nouveau système d’index de recherche. Celui-ci peut prendre beaucoup de temps pour réellement s’effectuer. Par exemple, la première bêta d’iOS 27 est disponible depuis une semaine maintenant et plusieurs personnes ont toujours ce message.

Voilà maintenant l’astuce pour savoir où en est votre indexation :

Branchez votre iPhone à votre Mac avec un câble Sur votre Mac, ouvrez l’application Console Au niveau du menu Action, assurez-vous que l’option « Inclure les messages de débogage » soit bien sélectionnée Sélectionnez votre iPhone dans la barre latérale Dans la barre de recherche, tapez spotlight indexing progress et appuyez sur la touche Entrée Prenez votre iPhone et ouvrez l’application Réglages Cliquez sur sur le bouton Démarrer au niveau de l’application Console sur Mac

Vous allez alors voir des lignes qui indiquent la mention « PipelineCompleteness » et un pourcentage au niveau du Mac. C’est ce pourcentage qui vous fait savoir où en est l’indexation sur votre iPhone sous iOS 27. Dans notre cas, l’indexation de notre iPhone est à 84 %.

Il est certain qu’il aurait été préférable d’avoir cette option directement depuis l’iPhone, cela aurait facilité la tâche à tout le monde. Actuellement, il est nécessaire de passer par un Mac. Qui sait, peut-être que cela viendra à l’avenir avec une nouvelle bêta.

Plusieurs personnes ont pu tester ce système. Certains sont presque à la fin avec plus de 90 %. D’autres sont seulement à la moitié avec 50 %. Tout dépend du nombre de fichiers qu’iOS 27 doit indexer sur votre iPhone.