Lors de la WWDC 2026 depuis le Steve Jobs Theater, Apple a consacré une présentation technique de 90 minutes à dévoiler un ensemble d’outils d’intelligence artificielle destinés aux développeurs, dont deux démonstrations ont marqué les esprits : la génération automatique d’une application complexe (vibe coding) et l’exécution locale d’un modèle de 1 000 milliards de paramètres.

Xcode 27 crée une application iOS complète via des prompts

Le clou du spectacle a duré 20 minutes. Xcode 27 a généré en temps réel un traqueur de badges WWDC intégrant un rendu 3D, des effets holographiques et l’intelligence visuelle, le tout piloté uniquement par des prompts textuels et des commandes de suivi. L’outil ne s’est pas contenté d’exécuter des ordres : il a posé des questions de clarification avant de structurer le projet de façon autonome, adoptant un comportement proche d’un collaborateur technique plutôt que d’un simple générateur de code IA.

Cette démonstration illustre concrètement ce que la convergence entre l’IA générative et l’environnement de développement intégré rend possible. La barrière technique du code s’abaisse au point que des personnes sans expertise en programmation pourraient concevoir des applications fonctionnelles et visuellement sophistiquées. Pour les développeurs confirmés, le gain de productivité est potentiellement massif, transformant la nature même des projets qu’il devient raisonnable d’entreprendre seul ou en petite équipe.

Quatre Mac Studio font tourner un modèle IA de 1 000 milliards de paramètres

Apple a ensuite franchi un autre cap en exécutant localement le modèle Kimi 2.6, fort de 1 000 milliards de paramètres, réparti sur un cluster de quatre Mac Studio interconnectés. Cette performance repose sur la technologie RDMA-over-Thunderbolt intégrée depuis macOS 26.2 qui réduit la latence entre les machines au point de les faire fonctionner comme un seul système cohérent. Le logiciel tiers LM Studio a été utilisé pour orchestrer cette exécution.

Ces démonstrations s’inscrivent dans une stratégie d’intégration plus large de l’IA que la firme structure autour de quatre éléments logiciels complémentaires : Siri AI, le framework Apple Foundation Models, le framework Core AI et une version mise à jour du framework MLX, désormais compatible avec les modèles tiers. En combinant la puissance de calcul locale, les outils de développement améliorés et le reste, Apple pose les fondations d’un écosystème applicatif dont la densité pourrait s’accélérer radicalement dans les mois à venir.