Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 7 de Xcode 26 sur Mac et cette version ajoute GPT-5 d’OpenAI, ainsi que le support de Claude d’Antrophic. L’intelligence artificielle est au rendez-vous pour les développeurs d’applications.

GPT-5 et Claude dans Xcode 26

Apple explique dans les notes de la bêta 7 de Xcode 26 que les développeurs peuvent maintenant utiliser GPT-5, le dernier modèle en date d’OpenAI. Et s’ils préfèrent, ils peuvent aussi basculer sur GPT-4.1. Voici ce qu’indique Apple :

Lorsqu’ils utilisent ChatGPT dans Xcode, les utilisateurs peuvent désormais démarrer une nouvelle conversation avec GPT-4.1 ou GPT-5, GPT-5 étant défini par défaut. ChatGPT dans Xcode propose deux modèles au choix. GPT-5 est optimisé pour fournir des résultats rapides et de haute qualité, et devrait bien fonctionner pour la plupart des tâches de codage. Pour les tâches difficiles, choisissez GPT-5 (Raisonnement) qui prend plus de temps à réfléchir avant de répondre et peut fournir des résultats plus précis pour les tâches de codage complexes.

D’autre part, Claude dans Xcode est désormais disponible dans le panneau des paramètres Intelligence. Cela permet aux utilisateurs d’ajouter facilement leur compte Claude payant existant à Xcode et de commencer à utiliser le modèle Claude Sonnet 4.

Il est bon de noter que les développeurs qui le souhaitent peuvent se reposer sur des IA fonctionnant en local sur leur Mac pour avoir un coup de pouce au niveau du développement de leurs applications. L’usage de GPT-5 et Claude est optionnel.

La version finale de Xcode 26 arrivera le mois prochain, en même temps qu’iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.