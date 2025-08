Apple propose aujourd’hui la bêta 5 de Xcode 26 et celle-ci a la particularité d’avoir une version spécifique pour les Mac avec les puces Apple Silicon. On se retrouve ainsi avec deux versions.

Xcode 26 en version dédiée pour les Mac Apple Silicon

Jusqu’à présent, Apple proposait une seule version de Xcode 26 pour les développeurs, à savoir la version universelle. Elle est compatible avec les Mac équipés des processeurs Intel et des puces Apple Silicon. Maintenant, il y a une version spécifique pour les modèles récents.

Apple ne rentre pas dans les détails concernant la nouvelle version. Est-ce qu’elle tourne un peu plus rapidement que la version universelle ? Pas forcément. Mais elle a l’avantage d’avoir un poids réduit : 2,05 Go contre 2,61 Go pour la version universelle. Toutes les deux nécessitent d’avoir au minimum macOS Sequoia 15.5.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a déjà annoncé que macOS Tahoe sera la dernière version à supporter les Mac Intel. Son successeur, à savoir macOS 27, supportera uniquement les Mac Apple Silicon. Le fait de créer une version spécifique de Xcode 26 est donc un moyen de préparer le terrain pour l’avenir.

macOS Tahoe est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La bêta 5 proposée aujourd’hui concerne les développeurs. La nouvelle bêta publique arrivera probablement demain.