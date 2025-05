Le développeur de jeux Cyan, célèbre pour ses titres légendaires Myst et Riven, a publié pour la première fois sur le Mac App Store les versions natives compatibles Apple Silicon de Myst: Masterpiece Edition, Riven: The Sequel to Myst et Myst III: Exile. Ces mises à jour « 2.0 » apportent aussi une meilleure compatibilité avec les plateformes, un support étendu des manettes et une gestion améliorée des sauvegardes. Bien que Myst ait déjà été porté sur les Mac Apple Silicon en 2021, il s’agit ici de la première prise en charge native de la version Masterpiece et de ses deux suites. A noter que ces trois titres sont aussi optimisés pour les anciens systèmes d’exploitation macOS, et nécessitent uniquement macOS 10.13 à l’installation.

En parallèle de ces améliorations spécifiques à l’écosystème Apple, Cyan a adopté une architecture 64 bits pour Mac et Windows, abandonnant ainsi la prise en charge des versions 32 bits. Les utilisateurs de systèmes plus anciens peuvent néanmoins accéder aux versions 32 bits via les bêta de Steam ou GOG. D’autres améliorations corrigent les problèmes de visibilité du curseur sur les MacBook avec « encoche » et optimisent la gestion des entrées clavier. Les fichiers de sauvegarde sont désormais stockés à un emplacement standard via ScummVM (lui-même mis à jour en version 2.9.0). La trilogie est également disponible sur Steam, GOG et Steam Deck, avec une prise en charge étendue des CPU et GPU les plus récents, une meilleure stabilité et des fonctionnalités de manette permettant d’émuler les interactions à la souris.