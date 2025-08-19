L’information n’est pas nouvelle, mais elle semble cette fois se confirmer : Apple prépare bel et bien l’intégration native du modèle d’IA Claude d’Anthropic dans Xcode (plus précisément dans la septième version bêta d’Xcode 26), une information révélée aujourd’hui par le site 9to5Mac. Cette nouveauté s’inscrit dans la fonctionnalité revisitée de Swift Assist — l’assistant intelligent pour les développeurs — qui offrira donc nativement le support de Claude aux côtés de ChatGPT … et d’autres modèles via un système d’API. Initialement présenté à la WWDC 2024, Swift Assist tarde toujours à voir le jour, mais l’intégration d’assistants d’IA performants devrait au moins récompenser cette longue attente…

Avec cette nouvelle mise à jour, Apple renforce son ouverture vers des solutions externes en matière de LLMs, une manière comme une autre de pallier aux carences d’Apple en terme d’IA. Les références à Claude Sonnet 4.0 et Claude Opus 4 dans les fichiers internes suggèrent en tout cas que l’intégration de Claude pourrait être disponible très bientôt. Cette dernière permettra aux développeurs d’exploiter directement Claude pour écrire, améliorer, et déboguer du code au sein d’Xcode, dans une approche évidemment plus fluide et intégrée qu’avec une simple API.