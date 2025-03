OpenAI a mis à jour l’application ChatGPT pour macOS, et ce n’est pas du menu fretin au programme puisque le LLM peut désormais écrire du code directement dans Xcode, se positionnant ainsi comme un concurrent direct du framework Swift Assist d’Apple et du GitHub Copilot. Les utilisateurs peuvent désormais intégrer ChatGPT à Xcode et d’autres IDE grâce à la fonctionnalité « work with apps ». Un mode « auto-apply » permet alors à ChatGPT de modifier du code sans nécessiter d’autorisations répétées, ainsi que le montre une vidéo partagée par Alexander Embiricos, membre de l’équipe OpenAI. La fonctionnalité est déjà disponible pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team, et sera accessible aux utilisateurs Enterprise, Edu et même gratuits dès la semaine prochaine. Quant aux utilisateurs Windows, ces derniers recevront la mise à jour prochainement.

ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 6, 2025

Pour information, Xcode intègre déjà Swift Assist, un assistant de codage génératif fonctionnant sur des serveurs cloud privés. Les développeurs utilisent également des outils comme GitHub Copilot pour les aider dans leur programmation. Quelques développeurs font tout de même entendre une voix discordante et s’inquiètent de l’exposition d’un code propriétaire à des modèles d’IA tiers, même si de son côté Apple assure que Swift Assist ne stocke ni n’utilise le code pour l’entraînement d’Apple Intelligence.