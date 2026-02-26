Après une release candidate, Apple rend disponible au téléchargement la version finale de Xcode 26.3 sur Mac. Il s’agit d’une mise à jour majeure en soi, puisqu’elle permet aux développeurs de déléguer des tâches complexes à des agents d’intelligence artificielle comme Claude d’Anthropic ou Codex d’OpenAI afin de créer leurs applications avec une autonomie inédite.

Xcode 26.3 se met davantage à l’IA agentique

Ces nouveaux agents ne se contentent plus de suggérer du code Swift : ils collaborent sur l’ensemble du cycle de vie du projet. Grâce à une intégration profonde, ils sont capables de décomposer des objectifs, de prendre des décisions basées sur l’architecture existante et d’utiliser les outils natifs. Concrètement, ces IA peuvent explorer la structure des fichiers, rechercher dans la documentation, modifier les paramètres du projet et même vérifier visuellement leur travail en capturant des aperçus de Xcode pour itérer sur les correctifs.

Outre l’accès natif à Claude et Codex, Xcode 26.3 adopte le Model Context Protocol, un standard ouvert. Cette ouverture technique offre aux créateurs la liberté d’utiliser n’importe quel agent ou outil tiers compatible avec l’environnement de développement d’Apple.

Il est possible de télécharger Xcode 26.3 directement depuis le Mac App Store. À noter également qu’Apple a récemment mis en ligne une vidéo pour présenter la nouvelle version de son environnement de développement. La vidéo est à retrouver ci-dessous :